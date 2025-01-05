Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    потери  были  строго  засекречены!!  с  чего бы?  и  факт  что  все  больницы  ленинграда  были  буквально  забиты  р...Без Сталина не бы...
  • саша дмитренко
    вонючий  ублюдок!  набитый  поганой  совковой  пропагандой,у  тебя  мозгов  меньше  чем  у  ишака! хотя  можно  понят...Без Сталина не бы...
  • Владимир Витковский
    ... согласен, оперативно не смытое дерьмо обязательно завоняет.В следующий раз это чмо только при мысли пролезть без ...«У меня есть ребя...

Зариф еле зашел в двери клетки: Арестовали мужика из спящей ячейки, который принес баллон с газом во «Вкусвилл»

Зариф еле зашел в двери клетки: Арестовали мужика из спящей ячейки, который принес баллон с газом во «Вкусвилл»

Avia.pro - СМИ Подмосковье, посёлок Некрасовский. Спокойный январский день превратился в сцену из дешёвого боевика, когда 53-летний ранее судимый мужчина по имени Зариф устроил настоящий "газовый перформанс" во «ВкусВилле».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
И откуда де прибыл в Россию этот Зариф? Или террористические придурки не имеют национальности? Снимал квартиру, значит не местный...
Ответить
13 час.
ВВ
Владимир Витковский
... показательно повесить на центральной площади, уверяю, ближайшие 50 лет в данной округе подобного дерьма не найдется, оно понимает только животный ужас...
Ответить
11 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
С вами согласна
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх