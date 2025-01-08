Заслуженный деятель искусств России, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом сообщила российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
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