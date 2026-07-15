Движение транспорта по Крымскому мосту утром 15 июля было перекрыто на три часа

В ночь с 14 на 15 июля движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали примерно на три часа. После этого на мосту скопилось около 400 автомобилей в обе стороны проезда, сообщили в официальном канале «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере «Макс».