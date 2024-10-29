Попытка вторжения на Брянщину - наёмников выдали татуировки: Захарова указала какие

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Выдать все трупы посольствам этих стран.Положить на асфальт под окнами, пусть забирают!!!Кто с мечом к нам пришел, трупом уйдет!
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9 час.

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