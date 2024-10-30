Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке сладостей

Минпромторг предложил эксперимент по маркировке сладостей и кондитерских изделий.Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке определённых видов сладостей и кондитерских изделий с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года.
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