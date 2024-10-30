НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке сладостей

Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке сладостей

Минпромторг предложил эксперимент по маркировке сладостей и кондитерских изделий.Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке определённых видов сладостей и кондитерских изделий с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх