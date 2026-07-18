Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Конец июля приготовил особый сценарий для 5 знаков Зодиака

Конец июля приготовил особый сценарий для 5 знаков Зодиака

Вторая половина месяца потребует гибкости. До 24 июля ретроградный Меркурий возвращает старые разговоры и ошибки, 20-го оппозиция Юпитера и Плутона усиливает амбиции, а 29-го Полнолуние в Водолее высвечивает скрытые конфликты.

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