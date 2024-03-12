Космонавты поздравили ФСИН со 145-летием уголовно-исполнительной системы России

Российские космонавты Константин Борисов, Николай Чуб и Олег Кононенко с Международной космической станции поздравили сотрудников уголовно-исполнительной системы со 145-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы (УИС) России.
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