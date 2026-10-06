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$2000 вместо $4000. Xgimi привезла 4K-проекторы с 120 Гц и яркостью до 5700 люмен в США

$2000 вместо $4000. Xgimi привезла 4K-проекторы с 120 Гц и яркостью до 5700 люмен в США

Aura 3 Max и Aura 3 Pro получили RGB-тройной лазер, поддержку Dolby Vision, VRR, AMD FreeSync Premium и Google TV Xgimi выводит на американский рынок серию ультракороткофокусных проекторов Aura 3, в которую вошли модели Aura 3 Max и Aura 3 Pro.

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