$2000 вместо $4000. Xgimi привезла 4K-проекторы с 120 Гц и яркостью до 5700 люмен в США

Aura 3 Max и Aura 3 Pro получили RGB-тройной лазер, поддержку Dolby Vision, VRR, AMD FreeSync Premium и Google TV Xgimi выводит на американский рынок серию ультракороткофокусных проекторов Aura 3, в которую вошли модели Aura 3 Max и Aura 3 Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым