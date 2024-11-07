Учения МЧС пройдут на ж/д переезде в Ленинском округе Иркутска 28 ноября

Главное управление МЧС по региону проведет в Иркутске тактико-специальные учения. Мероприятие пройдет 28 ноября с 10:00 до 14:00 на железнодорожном переезде, расположенном на улице ПМС-45 в Ленинском районе.
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