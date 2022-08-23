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«Лукойл» купил «Спартак», Федун ушел, «МЮ» обыграл «Ливерпуль», Дзюба забил в первом же матче в Турции и другие новости утра

«Лукойл» купил «Спартак», Федун ушел, «МЮ» обыграл «Ливерпуль», Дзюба забил в первом же матче в Турции и другие новости утра

Всем доброе утро! Начинайте день с главными новостями прошедшего дня в нашем дайджесте ✨ 1. Нефтяная компания «Лукойл» приобрела 100% акций «Спартака» и домашний стадион москвичей «Открытие Банк Арену».

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