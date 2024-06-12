«Пришло время, негодяи!» – в Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против руководства «Яндекса»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Какая власть такой и Яндекс, там сидят и работают за баки, а не за фантики. Что не посадили еще Кудрина, Голикову, Хуснуллина главного организатора, лоббиста и крышующего ввоз, беспредел пришлых в Россию, Попову которая за народные деньги прививает пришлых и на этом зарабатывает на своих аффилированных компаниях, при этом в России рост заболеваемостью корью, туберкулезом, кожно венерических, психических, наркоманов и т.д. Где ответственность за этот беспредел власти? Когда своим делом займутся правоохранительные судебные органы не коррупцией, взяточничеством а отвечать начнут за приговоры, нелегалов и т.д.