«Пришло время, негодяи!» – в Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против руководства «Яндекса»

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Политнавигатор Приложение «Яндекс Музыка» продолжает предлагать пользователям русофобские треки.

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Комментарии
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Анатолий протасевич
доколе нам будут вешать лапшу на уши  -где же конкретный результат- пора завести наш  яндекс -но под другим именем.
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1 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
а ВК лучше?
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1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Какая власть такой и Яндекс, там сидят и работают за баки, а не за фантики. Что не посадили еще Кудрина, Голикову, Хуснуллина главного организатора, лоббиста и крышующего ввоз, беспредел пришлых в Россию, Попову которая за народные деньги прививает пришлых и на этом зарабатывает на своих аффилированных компаниях, при этом в России рост заболеваемостью корью, туберкулезом, кожно венерических, психических, наркоманов и т.д. Где ответственность за этот беспредел власти? Когда своим делом займутся правоохранительные  судебные органы не коррупцией, взяточничеством  а отвечать начнут за приговоры, нелегалов и т.д.
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