Политнавигатор Приложение «Яндекс Музыка» продолжает предлагать пользователям русофобские треки.
«Пришло время, негодяи!» – в Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против руководства «Яндекса»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий протасевич
доколе нам будут вешать лапшу на уши -где же конкретный результат- пора завести наш яндекс -но под другим именем.
Ответить
1 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
а ВК лучше?
Ответить
1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Какая власть такой и Яндекс, там сидят и работают за баки, а не за фантики. Что не посадили еще Кудрина, Голикову, Хуснуллина главного организатора, лоббиста и крышующего ввоз, беспредел пришлых в Россию, Попову которая за народные деньги прививает пришлых и на этом зарабатывает на своих аффилированных компаниях, при этом в России рост заболеваемостью корью, туберкулезом, кожно венерических, психических, наркоманов и т.д. Где ответственность за этот беспредел власти? Когда своим делом займутся правоохранительные судебные органы не коррупцией, взяточничеством а отвечать начнут за приговоры, нелегалов и т.д.
Ответить
28 мин.
Свежие комментарии