Действующего и бывшего челябинского министра оставили в СИЗО

Бывшего и действующего главу челябинского миндора Дмитрия Микулика и Алексея Нечаева, а также экс-руководителей АО «Южуралмост» (Челябинская область) Александра Зырянова и Константина Зарипова оставили в СИЗО.
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