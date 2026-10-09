«Зятьки Трама» спровоцировали большой скандал в украинском эфире

Забавная полемика произошла между депутатом ВР от партии «Слуга народа» Русланом Горбенко и [признанным в РФ террористом] депутатом ВР Алексеем Гончаренко.
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