В Заинске возведут храм в честь победы на СВО

В Заинске началось строительство храма, посвященного святителю Макарию Московскому. Уникальность храма заключается в том, что богослужения будут проводиться на церковно-славянском языке, сообщает «Татар-информ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии