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Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки

Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней.

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