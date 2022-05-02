Введение в ЕС эмбарго на нефть из РФ обсуждается, решения еще нет - кабмин ФРГ

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе обсуждается, это может стать частью шестого пакета санкций, но окончательного решения пока нет, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.