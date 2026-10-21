В центрах московского долголетия продолжаются лекции руководителей центров «Мои документы». Старшие москвичи (55+) могут узнать о государственных услугах и разберут ситуации, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни.
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