Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации

Киев в случае принятия нового закона о мобилизации в его наиболее жесткой редакции способен набрать в ряды ВСУ до 10 млн, однако мотивированных бойцов среди них может не оказаться — такую оценку дал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.