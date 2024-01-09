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Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации

Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации

Киев в случае принятия нового закона о мобилизации в его наиболее жесткой редакции способен набрать в ряды ВСУ до 10 млн, однако мотивированных бойцов среди них может не оказаться — такую оценку дал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

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