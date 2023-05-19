Необходимость создания Стратегических конвенциональных сил ВС РФ

Изображение создано автором и в настоящее время не является официальной символикой каких-либо государственных или негосударственных структур Большинство граждан Российской Федерации (РФ) помнят первые часы, первые дни после начала специальной военной операции (СВО) на Украине – «В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.