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Может ли существовать мир без войн, армий и отстаивания своих интересов силой?

Два года назад, 21-го сентября 2022-го года в России была объявлена частичная мобилизация, которая, несмотря на уже идущую к тому времени полгода спецоперацию, подняла наверх вопросы граждан о том, как можно и стоит существовать на Земле в 21-м веке.

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