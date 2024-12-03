Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    БАРДАК!Надо чётко понима...
  • tsan tsan
    Прааааально, гулять, так гулять!Президент США не ...
  • Андрей
    Слабак Байден. Надо было помиловать Хантера не за всё с 14 до 24 года, а навсегда, на будущее!😀😀😀Президент США не ...

Как только немногочисленные передовые отряды бандитов встретили серьезное сопротивление, и они увидели, что при их появлении никто не бежит, они сами быстро дали деру

Как только немногочисленные передовые отряды бандитов встретили серьезное сопротивление, и они увидели, что при их появлении никто не бежит, они сами быстро дали деру

Сирия — надеюсь время «перегруппировок» кончилось. Как и время неэффективных командиров, которых из уже непонятно каких соображений, вместо того, чтобы выгнать хотя бы в отставку, пытаются пристроить то на одно, то на другое «тепленькое место», где они своей некомпетентностью неизменно наносят вред российской государственности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх