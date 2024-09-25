Депутат Госдумы от ЯНАО жестко раскритиковал федеральные ведомства

Ямальский депутат Госдумы Дмитрий Погорелый выступил с критикой сотрудников федеральных ведомств. На заседании комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики он заявил, что министерства не решают вопрос с одобренным Путиным установлением северных надбавок к зарплатам сотрудников федеральных и коммерческих структур.