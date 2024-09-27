Нижегородцы могут оформить единовременную выплату из маткапитала на «Госуслугах»

Нижегородцы могут оформить единовременную выплату из материнского капитала на портале «Госуслуги». Семьи, у которых на сертификате маткапитала осталось менее 10 тысяч рублей, могут получить эти средства в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели.