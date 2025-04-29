Русская весна
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Русская весна

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Отражение болезненного процесса: Трамп ещё не раз сменит гнев на милость

Отражение болезненного процесса: Трамп ещё не раз сменит гнев на милость

Кирилл Бенедиктов, американист, автор политической биографии Дональда Трампа «Чёрный лебедь» и Telegram-канала RealFitzroy.

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Комментарии
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николай лейчинский
Объясните популярно : КТО такой ТРАМП ?! С какого бодуна и перепуга все новости начинаются и заканчиваются тем , в какую сторону и на кого высморкался пиндос ?! Мы пережили все : войну , восстановление , хрущевщину , застой , перестрой , отстой ... Все !!! Впервые за годы многие русский мужик может смело , не стесняясь назваться РУССКИМ ! Так за каким хреном вся СМИшка болеет и бредит трампизмом ?! Да нас...ть мне на него .  Я - русский , сам решаю , как и с кем мне жить на земле моей !
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