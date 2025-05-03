Военкор Сладков намекнул на судьбу Харькова, прогноз впечатляет Юлия СоколоваВоенный корреспондент Александр Сладков снова оказался в центре внимания благодаря своему загадочному сообщению в телеграм-канале.
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