Министр обороны Румынии: Россия не намерена атаковать НАТО

Румынский министр обороны Раду Мируце заявил, что Россия не планирует нападение на страны НАТО. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что угрозы нет, несмотря на усиление сил блока в Европе и мнимую российскую угрозу, которая отвлекает от внутренних западных проблем.
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