Румынский министр обороны Раду Мируце заявил, что Россия не планирует нападение на страны НАТО. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что угрозы нет, несмотря на усиление сил блока в Европе и мнимую российскую угрозу, которая отвлекает от внутренних западных проблем.