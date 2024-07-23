Мизулина обвинила блогера из Чечни Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться

Одновременно с этим ей стали поступать угрозы с требованием извиниться перед Тамаевым Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве, в публикации персональных данных граждан и других правонарушениях.
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