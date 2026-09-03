Взятие особого города изменило ход СВО: главная новость 3 сентября

В городе Святогорск в ДНР, об освобождении которого 1 сентября сообщил президент России Владимир Путин, боевики ВСУ издевались над мирными жителями.
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