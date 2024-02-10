Врачи рассказали, чем болеют мигранты. Вам это не понравится

Стоп-мигрант Город Видное (примыкает к Москве с юга) – не такой мигрантский анклав, как Котельники, но тоже этнически разнородный город с крайне лояльной к южанами полицией (например, там де-факто официально разрешено бить на улице женщин ногами в лицо).
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