Врачи рассказали, чем болеют мигранты. Вам это не понравится

Стоп-мигрант Город Видное (примыкает к Москве с юга) – не такой мигрантский анклав, как Котельники, но тоже этнически разнородный город с крайне лояльной к южанами полицией (например, там де-факто официально разрешено бить на улице женщин ногами в лицо).