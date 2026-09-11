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Песков: встречу Путина и Трампа не удастся сорвать, если она будет запланирована

Песков: встречу Путина и Трампа не удастся сорвать, если она будет запланирована

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никому не удастся сорвать встречу главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, если эта встреча будет запланирована.

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