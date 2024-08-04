Азербайджанская диаспора усадила русского на 7 лет. А он защищал девушку

VB

Valentina Bersenzeva

Скорее всего, правительство своими «полумерами» в отношении к мигрантам, добьётся только одного, что марши единение русских и россиян других национальностей перерастут в погромы, и это не потому что они агрессивные, а просто потому, что они начнут защищаться, защищать свой уклад жизни, защищать законность и справедливость в Российской Федерации и тогда пострадают не только те соотечественники, кто виновен в преступлениях, но и те, кто пытается адаптироваться в России. Давно пора понять, что приезжающие в Россию, никогда не жили в Советском Союзе, они воспитаны по-другому, у них другой менталитет, у них другие воззрения по отношению России. В силу своей общественной работы, а я секретарь Координационного Совета Российских Соотечественников в Чехии, я встречала многих бывших наших соотечественников моего возраста, пожилых людей которые жили в Советском Союзе, которые помнят, что там был было на самом деле, но они почему-то все считают что Россия и им должна!!!, на вопрос «С какой стати?» ведь все бывшие Республики стали самостоятельными странами… никто из них не смог ответить почему…просто должна… они так привыкли, что Россия их содержит, и они воспитали своих детей и внуков, которые не жили в Советском Союзе, в ненависти к России, которая не хочет их содержать и это нужно понимать! Политика мультикультурализма была в советском союзе так как мультикультурализм это политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий. И поэтому госпожа Матвиенко воспринимает это слово так же, как когда-то воспринимала и я. На сегодняшний день в Европе мультикультурализм давно стал понятием нарицательным. Так как само понятие давно работает для одного, усиления помощи к адаптации определённого культурного слоя приезжего населения и это работает в другую сторону, так как при этом возникает перекос по отношению к законодательству в отношении этого культурного слоя, а это значит, ущемление в правах других культурных слоев. И самое страшное, что приезжих, так много, что им не нужно адаптироваться к законам страны, тем более что они как бы над этими законами, для них эти законы не писаны, так как их защищает государство от собственных законов! И перекос управляющих властей к собственным законам приводит к национализму, возникающему в связи с тем, что права коренного населения нарушаются, законы не исполняются и люди приходят к мнению, что они сами обязаны защищать собственные права, в собственной стране. Я часто слышу, что в России, диаспоры решают проблемы своих соотечественников не в правовом поле, и это тоже зависит от исполнительной власти, только исполнительная власть может следить за соблюдением законодательства государства, независимо от диаспор, и главное что работа диаспор должна быть направлена для сохранения культурных ценностей, консультаций и сохранении прав соотечественников в правовом поле, но не нарушать законодательство той страны которой это диаспора существует, так как члены диаспор имеют гражданство той страны в которой живут, а это значит что они должны исполнять закон своей страны и смотреть за тем чтобы их приезжие соотечественники исполняли этот закон неукоснительно!