Ядерное высокомерие Европы: почему Литве не стоит играть с огнём Ирина ВальковаЗаявление бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что «ядерное оружие России — устаревший инструмент», вызвало недоумение не только в экспертных кругах, но и среди военных аналитиков.