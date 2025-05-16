Ядерное высокомерие Европы: почему Литве не стоит играть с огнём Ирина ВальковаЗаявление бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что «ядерное оружие России — устаревший инструмент», вызвало недоумение не только в экспертных кругах, но и среди военных аналитиков.
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