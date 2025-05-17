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«Украину ждет полное расщепление»: специалисты спрогнозировали итог встречи в Стамбуле

«Украину ждет полное расщепление»: специалисты спрогнозировали итог встречи в Стамбуле

Переговоры между Россией и Украиной, которые начались в пятницу, 16 мая, ни к чему не приведут и спецоперация будет продолжаться вплоть до «полного расщепления Украины, а также некоторых европейских стран».

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