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Турция везёт спецрейсом боевиков в Астану? "Тогда мы введём войска на север Казахстана для спасения русских"

Турция везёт спецрейсом боевиков в Астану? "Тогда мы введём войска на север Казахстана для спасения русских"

Путин не поздравил Казахстан с праздником. Видимо, не просто так. По сути, Вашингтон и Стамбул уже управляют Казахстаном, и это управление охватывает разные отрасли.

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Комментарии
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igor kim
В Казахстане все идет согласно планам США и Турции. Россия ничего противопоставить сейчас не может. Интересно, что будет делать Китай, у которого там свои интересы.
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18 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Не надо пытаться со всеми воевать. С соседями дружить надо. Не получается? А может подумать что мы не так делаем? По поводу раздела Каспия автор глупость написал. Это не двустронний договор, а 5-ти сторонний: Россия, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан и Иран. Долго согласовывали и наконец нашли компромисс. Начинать опять эту байду из вредрости? А если они нам оставят узкую полоску северной части моря? С такими вот псевдополитиками, как авторо этой статейки допрыгаться можно.
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17 час.
viach Россия
Боюсь, рекомендации в этой статье о правильном изменении политики взаимоотношений с казахстаном, останутся просто фантазией.
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15 час.

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