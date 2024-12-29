Турция везёт спецрейсом боевиков в Астану? "Тогда мы введём войска на север Казахстана для спасения русских"

В Казахстане все идет согласно планам США и Турции. Россия ничего противопоставить сейчас не может. Интересно, что будет делать Китай, у которого там свои интересы.

ЗЖ

Зоя Жук

Не надо пытаться со всеми воевать. С соседями дружить надо. Не получается? А может подумать что мы не так делаем? По поводу раздела Каспия автор глупость написал. Это не двустронний договор, а 5-ти сторонний: Россия, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан и Иран. Долго согласовывали и наконец нашли компромисс. Начинать опять эту байду из вредрости? А если они нам оставят узкую полоску северной части моря? С такими вот псевдополитиками, как авторо этой статейки допрыгаться можно.