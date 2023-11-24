На экс-замгубернатора Косилова подали новый иск за увечья свердловчанки в ДТП

На бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова вновь подали в суд по факту возмещения ущерба девушке из Свердловской области Анастасии Вяткиной, которая получила увечья в ДТП, спровоцированном экс-чиновников.
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