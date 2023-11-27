Служба охраны объектов культурного наследия проводит проверку по факту возгорания дома с мезонином в Иркутске

26 ноября в Иркутске случился пожар в деревянном старинном доме на улице Тимирязева, 21. Это объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой», который является уникальным в своем роде домом с мезониновой кровлей.
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