Уголовное дело экс-замминистра минприроды Алтайского края ушло в суд

По версии следователей, он "помог" аффилированной с ним компании выиграть конкурс на аренду лесного участка В Центральный районный суд Барнаула поступило уголовное дело бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева.
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