Продолжение Fantasy Life от создателей Ni no Kuni стремительно набирает поп...

Продолжение Fantasy Life от создателей Ni no Kuni стремительно набирает популярность — 45 тысяч одновременно играющих в SteamПрямо сейчас Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time лидирует по продажам в мировом чарте Steam, занимает высокие места в рейтингах бестселлеров eShop на Nintendo Switch в Японии, США и Европе, а также находится на первом месте японского Amazon — физическая версия доступна только в Японии.