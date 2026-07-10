Семак о словах Дзюбы про «был бы тренер посильнее» в «Зените»: «Меня ничего не задевает. Зачем мне учитывать чье-то мнение?»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак высказался о цитате нападающего Артема Дзюбы в свой адрес. Форвард ранее высказался о петербургском клубе: «Был бы тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты как «Бавария».