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Семак о словах Дзюбы про «был бы тренер посильнее» в «Зените»: «Меня ничего не задевает. Зачем мне учитывать чье-то мнение?»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак высказался о цитате нападающего Артема Дзюбы в свой адрес. Форвард ранее высказался о петербургском клубе: «Был бы тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты как «Бавария».

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