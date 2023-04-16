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Компания «Henkel Россия» начала активную русификацию брендов до завершения продажи активов

Компания «Henkel Россия» начала активную русификацию брендов до завершения продажи активов

Компания «Henkel Россия», ведущая свою активность в РФ под названием Lab Industries, запустила русификацию некоторых брендов до завершения сделки по продаже активов компании.

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