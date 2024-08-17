Следствие установило личность еще одного фигуранта дела о покушении на Прилепина

Global Look Press/Pavel Kashaev, Павел Кашаев Следствию стала известна личность сообщника диверсанта с Украины, которого обвиняют в покушении на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина.
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