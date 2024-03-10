Журналист Важеха: МИД Польши бредит, когда заявляет об отправке военных на Украину

Польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха, написал в соцсети Х о том, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал абсолютно неприемлемое заявление о возможной отправке воинского контингента на помощь Киеву в борьбе с Россией.