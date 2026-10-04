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ИА Регнум

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Подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве оказался фитнес-тренером

Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери в Москве оказался фитнес-тренером. Об этом 4 октября рассказал источник ИА Регнум.

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