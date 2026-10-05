Paramount+ orders S5 of 'Tulsa King,' relocates show to NYC

Paramount+ has ordered Season 5 of Sylvester Stallone's mob drama, "Tulsa King," but is moving the story from Oklahoma to New York City.
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