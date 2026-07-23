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5koleso.ru

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Представлена Toyota Sequoia 2027 года: доработанная внешность и внедорожная подвеска

При подготовке к 2027 году компания Toyota не стала вносить существенные коррективы в Sequoia. Визуально внедорожник отличается от своей предшествующей версии переработанной радиаторной решеткой, подобной той, которую ранее «примерил» на себя пикап ….

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