Продажи последнего пака NFT Трампа превысили продажи в 2 миллиона долларов. Продано только 5% токенов

Недавно Дональд Трамп представил свою четвертую коллекцию NFT, состоящую из 360 000 цифровых карт. Кандидат в президенты США удачно монетизировал таким образом свою скандальную известность и даже уголовное преследование.
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