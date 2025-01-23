Ну, и какой нам друг этот Трамп?

Трамп – многослойная личность.В нем нужно различать:- то, что он действительно думает и говорит;- то, что он услышал, увлекся и начал думать, даже сказал, но от чего быстро откажется;- то, что говорят люди вокруг него - так, как будто Трамп с этим согласен.