Ну, и какой нам друг этот Трамп?

Трамп – многослойная личность.В нем нужно различать:- то, что он действительно думает и говорит;- то, что он услышал, увлекся и начал думать, даже сказал, но от чего быстро откажется;- то, что говорят люди вокруг него - так, как будто Трамп с этим согласен.
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