US Treasury Sells $139BN In Two Polar Opposite Auctions: A Stellar 2Y And A Dismal 5Y Ahead of Wednesday's FOMC decision (where according to SOFR futures, the odds of a rate hike are a significant 38%, even as most traders expect no action by the Fed), we had the week's first two coupon auctions take place according to an abbreviated schedule, with the sale of $69BN in 2Y notes taking place at 11:30am, followed by $70BN in 5Y notes.
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