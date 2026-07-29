❗️Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму В ФСБ России сообщили, что Дуров объявлен в международный розыск.
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❗️Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму В ФСБ России сообщили, что Дуров объявлен в международный розыск.