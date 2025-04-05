Мигранты объявили бойкот. Им хотят запретить ещё одну профессию в России: "Это рассадник криминала"

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Давно пора запретить работать в общепите, водить такси, автобусы, работать в детских садах, школах, здравоохранении! Пусть работает коренное население.
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3 час.
Андрей
Интересная графа в вопроснике, что дескать платить меньше-сами уедут! А может как в Японии? Там законом установлен, что иностранным работникам работодатель обязан платить больше на 30%, чем гражданам своей страны! Если бы и у нас так! Вот тут то работодатель и задумается кого выгоднее принимать на работу!
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3 час.
ninikooo Митусова
Все- на стройку, а всех родственников- халявщиков, сидящих на соцпособиях- депортировать на их родины. Пусть президенты их республик поддерживают свой народ.
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2 час.
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