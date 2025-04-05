Мигранты объявили бойкот. Им хотят запретить ещё одну профессию в России: "Это рассадник криминала"

Андрей

Интересная графа в вопроснике, что дескать платить меньше-сами уедут! А может как в Японии? Там законом установлен, что иностранным работникам работодатель обязан платить больше на 30%, чем гражданам своей страны! Если бы и у нас так! Вот тут то работодатель и задумается кого выгоднее принимать на работу!